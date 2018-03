Am Mittwochabend vergab Daniel Völz seine letzte Rose. Der Bachelor entschied sich in einem spannenden Finale für seine Herzdame Kristina Yantsen, hauchte ihr sogar die drei magischen Worte 'Ich liebe dich' entgegen. Direkt nach der Entscheidung teilten die beiden beim "Großen Wiedersehen" mit, dass sie noch total happy und ein Paar sind. Doch nur wenige Stunden danach macht Daniel eine Aussage, die das irgendwie ganz schön infrage stellt. Spielen die beiden ihre Beziehung etwa nur vor?

Bei Guten Morgen Deutschland wird Daniel gefragt, ob er mit Kristina nun eine Fernbeziehung führe. Schließlich lebt der Immobilienmakler ja in Florida. Seine überraschende Antwort: "Ich lebe ja jetzt in Berlin und ich glaube, sie sucht auch gerade eine Wohnung. Vielleicht kann sie das heute besser erklären. Aber es ist ja keine große Distanz. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg." Moment mal: "Ich glaube"? Das klingt aber nicht nach einem verliebten Mann, der über jeden Schritt seiner Süßen Bescheid weiß. Hat sich Daniel mit diesem Satz etwa verraten? Sind die beiden schon längst kein Paar mehr?

Ganz so verliebt wirkte Daniel zumindest nicht. Und das wollen übrigens auch schon einige Zuschauer während des Wiedersehens bemerkt haben. Die dürfen gespannt sein, wie sich diese Bachelor-Beziehung in den nächsten Wochen so entwickelt.

Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor" 2018

MG RTL D Bachelor-Kandidatin Kristina Yantsen und Daniel Völz' Mutter

MG RTL D Daniel Völz und Kristina Yantsen beim Dreamdate

