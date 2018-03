So haben die zwei also ganz heimlich die vergangenen Monate verbracht. Daniel Völz (33) und Kristina Yantsen sind das neue Bachelor-Traumpaar. Nicht nur während der Show überhäuften sich die beiden mit Liebesbekundungen: Sie sind bis heute glücklich zusammen. Allerdings musste ihre junge Beziehung direkt eine harte Probe bestehen, denn nach dem Finale durfte keiner von Daniels und Kristinas Liebesglück erfahren. Jetzt zeigt die Beauty mit russischen Wurzeln erstmals, was in den Wochen des Versteckspiels eigentlich passiert ist.

Trotz der großen Herausforderung, nicht zusammen in der Öffentlichkeit entdeckt zu werden, verbrachten Kristina und Daniel das Fest der Liebe miteinander. Das zeigte die 24-Jährige ihren Followern auf Instagram jetzt anhand eines Erinnerungsfotos mit dem Titel: "Mein Weihnachtsfest während unseres Versteckspiels." Auf dem Pic sind der Immobilienmakler und seine attraktive Freundin freudestrahlend vor einem Schild zu sehen, das den Betrachter in der Stadt Beverly Hills begrüßt und frohe Weihnachten wünscht.

Denn zu Heiligabend hatte die Tänzerin ihren Schatz in den USA besucht. Noch bis vor Kurzem lebte Daniel in Florida, mittlerweile ist er nach Berlin gezogen. Ob und wo sich der 33-Jährige und seine Auserwählte eine gemeinsame Wohnung suchen, wissen sie bisher noch nicht.

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Bachelor-Finale

Facebook / Der Bachelor Bachelor Daniel Völz und seine Auserwählte Kristina Yantsen

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Bachelor-Finale

