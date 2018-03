So lange mussten sie darauf warten, ihre Liebe nicht mehr unter Verschluss zu halten! Seit Mittwochabend weiß ganz Deutschland: Das Bachelor-Finalpaar Daniel Völz und Kristina Yantsen ist bis heute glücklich zusammen. Bis die Entscheidung des nunmehr Ex-TV-Junggesellen ausgestrahlt wurde, mussten er und seine Auserwählte ihre Beziehung erst einmal vor der Öffentlichkeit verstecken. Nun ist Schluss mit der Liebes-Trickserei – eine riesige Erleichterung für das Paar!

Am Donnerstagmorgen zeigten sich die beiden in einem gemeinsamen Facebook-Livestream. Nach ihrem außergewöhnlichen Kennenlernern haben sie ihre frische Romanze wochenlang nicht durchsickern lassen dürfen, berichtete Daniel. Vor der Fernsehausstrahlung sollte niemand erfahren, für wen sich der Junggeselle am Ende entschieden hatte. Das war durchaus eine Belastung für das Paar. "Alles heimlich, dieses Versteckspielen nervt einfach. Es sind die Kleinigkeiten, die fehlen einem dann in dem Moment", sagte der 33-Jährige. Umso schöner sei es nun gewesen, nach der Finalsendung erstmals einfach nur zusammen auf die Straße zu gehen.

Der gebürtige Berliner, der Kristina in der letzten Nacht der Rosen ihrer Konkurrentin Svenja von Wrese vorgezogen hatte, freut sich jetzt auf ein normales Beziehungsleben mit der russischen Tänzerin: "Und jetzt haben wir auf einmal, ja gut, einen Normalfall vielleicht noch nicht... Wir können jetzt zusammen auf die Straße, uns blicken lassen und wir können so sein, wie wir möchten und das alleine ist ein großes Geschenk für unsere Beziehung", freute er sich.

Facebook / Der Bachelor Bachelor Daniel Völz und seine Auserwählte Kristina Yantsen

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor" 2018

MG RTL D Daniel Völz und Kristina Yantsen beim Dreamdate

