Diesmal ist Clea-Lacy Juhn (26) nur Zuschauerin, doch noch im vergangenen Jahr stand sie selbst im großen Bachelor-Finale. Wie gerührt die Liebste von Ex-Rosenkavalier Sebastian Pannek (31) nach dem aktuellen Kuppel-Format-Showdown ist, zeigt nun ein emotionaler Clip in ihrer Instagram-Story. "Das war so ein aufregender Abend, so einen hatte ich schon lange nicht mehr. Erst das Bachelor-Finale, jetzt noch unser Mitschnitt bei ‘stern TV’. Ja, und ich hab gestern so weinen müssen, als wir unser Finale noch mal gesehen haben." Auch ihr Liebster Basti schwelgt in Erinnerung und teilt das allererste gemeinsame Selfie, dass das Paar kurz nach seinem Finale aufnimmt.



