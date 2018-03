Wird nach Jessica Paszka (27) die nächste Ex-Bachelor-Kandidatin zur Bachelorette? Wenn es nach Kuppelshowexpertin Denise Temlitz geht, soll Erika Dorodnova (26) in der nächsten Staffel die Rosen verteilen. Die Blondine hatte es im vergangenen Jahr bis ins Finale geschafft, doch Sebastian Pannek (31) hatte sich für Clea-Lacy Juhn (26) entschieden. Im Promiflash-Interview schätzte Denise die 26-Jährige als sehr authentisch und ehrlich ein. Sie habe eine Chance verdient. Auch Erika ist von dieser Idee nicht abgeneigt: "Ich fände es, glaube ich, ziemlich spannend, mal in die andere Rolle zu schlüpfen – der Bachelorette."



