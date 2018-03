Sie ziehen einen Schlussstrich! Im Bachelor-Finale entschied sich Daniel Völz (33) für Kristina Yantsen und brach Svenja von Wrese damit das Herz. Nach der letzten Folge trafen sich alle Kandidaten und der 32-Jährige in einer Spezialsendung wieder und dort kam es hinter den Kulissen zu einer Aussprache. Daniel erzählt in einem Facebook-Livevideo, worum es bei dem Gespräch ging: "Ich finde es wichtig, dass man Sachen abschließt und keine Frage nicht beantwortet. Und so ist es einfach sauber und Svenja soll ja auch ihr Glück finden." Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de