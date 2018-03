Gestern Abend lief das große Finale von Der Bachelor. Daniel Völz entschied sich am Ende für Kristina Yantsen, gestand ihr sogar seine Liebe. Der eigentliche Showdown fand aber dann doch erst nach der letzten Rosenvergabe statt – bei Frauke Ludowig (54) im Studio! Dort traf Daniel erneut auf seine verschmähten Kandidatinnen – und die waren alles andere als gut drauf!

So viel Hass und Wut gab es wohl noch bei keinem Bachelor-Wiedersehen! In einer ziemlich unangenehmen Runde musste sich Daniel so einiges von den abservierten Damen anhören. Yeliz Koc zum Beispiel gestand, dass sie dem TV-Junggesellen jederzeit wieder eine Ohrfeige verpassen würde, forderte sogar eine Entschuldigung von Daniel. Janine Christin Wallat sorgte mit ihren Heul-Attacken für Fremdschäm-Momente und Carina Spack holte ebenfalls zum Rundumschlag aus. Begrüßungen gab es für den Rosenkavalier übrigens auch nur von einigen Damen, sogar Finalistin Svenja von Wrese verweigerte eine Umarmung oder einen Handschlag. Bei Guten Morgen Deutschland reagierte der 33-Jährige jetzt auf das Bauerntheater: "Sagen wir es mal so, ich habe da ganz neue Frauen kennengelernt, weil sie ja zum Teil sehr anders waren, als sie sich verkauft haben. Ich war ein bisschen überrascht von den Vorwürfen."

Der Berliner reflektiert das Verhalten einiger Ladys übrigens so: "Jeder geht damit anders um. Bei manchen geht's um Aufmerksamkeit und die haben sie ja auch bekommen." Im Endeffekt kann es Daniel ja jetzt auch egal sein: Er kann sich durch den Zickenterror vielleicht einfach noch sicherer sein, dass er die richtige Wahl getroffen hat.

Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de

MG RTL D Janine Christin Wallat und Daniel Völz

Anzeige

MG RTL D Yeliz Koc und Daniel Völz bei der 5. Nacht der Rosen

Anzeige

MG RTL D Carina Spack und Bachelor Daniel Völz bei ihrem Dreamdate

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de