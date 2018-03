Sie wartet auf eine Anfrage! In diesem Jahr läuft bereits die elfte Staffel Let's Dance, doch ein Ende ist nicht in Sicht – schließlich gibt es weiterhin tanzwillige Promis. Moderatorin Annabelle Mandeng (46) ist ein Star, der nicht nur große Lust hätte, sondern auch beste Voraussetzungen erfüllt. "Ich habe früher Standard getanzt und schon als Jugendliche habe ich da etliche Wettbewerbe mitgetanzt – auch gewonnen. Und kann es nicht erwarten, eines Tages hoffentlich bei 'Let's Dance' dabei zu sein", erzählte die Schauspielerin im Promiflash-Interview bei der Premiere von "Unsere Erde 2" in Berlin.



