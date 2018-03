So wollen sie sich von anderen Bachelor-Paaren abgrenzen! Seit Mittwochabend ist es offiziell! Rosenkavalier Daniel Völz (33) und seine Auserwählte Kristina Yantsen sind tatsächlich noch ein Paar. Seitdem der 33-Jährige der Finalistin die letzte Rose überreicht hatte, schweben die zwei auf Wolke sieben. Lange hielten die Beziehungen der vorherigen Kuppelshow-Paarungen nicht – um dem "Bachelor-Fluch" zu umgehen, haben die Turteltauben jetzt einen ganz einfachen Plan!

"Wir achten gar nicht auf andere Pärchen, jeder hat ja SEINE Beziehung und da auch eigene Vorstellungen", schätzte Kristina die Situation im Promiflash-Interview ein: "Wir sind alle verschiedene Menschen und wir konzentrieren uns einfach auf unsere Beziehung und werden uns da an niemandem ein Beispiel nehmen." Daniel sieht das Problem vor allem in den medialen Gerüchten, die ständig kursieren und Beziehungen belasten. "So was soll uns nicht passieren. Die anderen Pärchen kenne ich nicht persönlich und messe mich sowieso nicht an anderen. Wir gehen zusammen unseren Weg, das ist das Wichtigste." Das Paar wolle zukünftig die Spekulationen ausblenden und einfach sein Glück genießen.

Ein Paar konnte den besagten "Bachelor"-Mythos ebenfalls bezwingen. Sebastian Pannek (31) und Clea-Lacy Juhn (26) lernten sich im vergangenen Jahr beim Format kennen und lieben – und schweben bis heute auf Wolke sieben. Ob das auch Kristina und Daniel schaffen?

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor", 2018

Facebook / Der Bachelor Bachelor Daniel Völz und seine Auserwählte Kristina Yantsen

Alexander Hassenstein/Getty Images Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn

