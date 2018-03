Jetzt schreit er es noch einmal in die Welt hinaus! Beim großen Finale von Der Bachelor schenkte Daniel Völz (33) seiner Auserwählten Kristina Yantsen nicht nur seine allerletzte Rose, sondern auch die heiß ersehnten drei magischen Worte "Ich liebe dich". Bis zur Ausstrahlung des Finales kam allerdings nur die glückliche Herzenssiegerin in den Genuss seiner Liebesoffenbarung. Nach der nun ganz offiziell geplatzten Beziehungsbombe kann es Daniel gar nicht erwarten, seinen Schwur zu erneuern!

Auf Instagram strotzt der Rosenkavalier nur so vor Glücksgefühlen. In einem rührenden Post blickt der Immobilienmakler auf sein Liebesabenteuer zurück und kann das Resultat der "verrückten Achterbahn der Gefühle" kaum fassen: "Hätte man mir vor sechs Monaten gesagt, dass ich jetzt hier stehe, das alles erlebt habe und auch noch so eine tolle Frau an meiner Seite habe, hätte ich es nicht geglaubt", flattert es nur so aus dem frisch Vergebenen heraus.

Seiner Herzensfrau widmet er sogar noch ganz persönliche Zeilen – inklusive erneutem Liebesschwur! "Kristina: Ich liebe dich! DU bist die starke Frau, die ich gesucht habe! Deine Leidenschaft und Freude schenkt mir selbst am grausten Tag die Sonne und bringt mich immer zum Lächeln. Ich liebe dich dafür und bin stolz darauf, dich an meiner Seite zu haben", lässt Daniel seinen Schmetterlingen im Bauch freien Lauf.

Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de.

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz' Liebesbotschaft via Instagram

Anzeige

MG RTL D / Tom Clark Bachelor Daniel Völz

Anzeige

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de