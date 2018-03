Kein Kampfgeist? Judith Williams (45) ist eine der sieben Promi-Kandidatinnen der diesjährigen Let's Dance-Staffel. Schon privat verfolgte die Unternehmerin die Sendung viele Jahre und freut sich deshalb umso mehr, endlich selbst ein Teil des Erfolgskonzepts sein zu dürfen. Um ihr Weiterkommen in der Show kämpfen möchte Judith aber nicht, sie setzt da ganz andere Prioritäten. Kann sie es trotzdem zum Sieg schaffen?

Kamera- und Bühnenerfahrung hat Judith Alexis Stecher-Williams, wie der TV-Star mit vollem Namen heißt, eine Menge. Die in Deutschland lebende US-Amerikanerin wurde 1971 in München geboren und stand im Alter von vier Jahren zum ersten Mal auf einer Bühne. Sie studierte klassischen Gesang in Köln und Ballett in London. Als Sopranistin stand sie schon in den neunziger Jahren für das Musical "West Side Story" vor einem großen Publikum. TV-Zuschauer kennen die Unternehmerin besonders durch das Format Die Höhle der Löwen. Dort ist die Teleshopping-Ikone seit 2014 als Investorin zu sehen.

Judith sammelte schon musische und mediale Erfahrung, die ihr bei "Let's Dance" nützlich sein könnte. Im Netz wird sie längst als eine der Favoritinnen für den Dancing-Star-Titel gehandelt. Eine Kampfansage möchte die Moderatorin ihren Mitstreitern im Promiflash-Interview aber nicht machen: "Es geht nicht um den Kampf, sondern um die Liebe zu Tanz und Musik. Das wird die beste 'Let's Dance'-Staffel aller Zeiten – aber auch die härteste und spannendste!"

MG RTL D / Arya Shirazi Judith Williams, "Let's Dance"-Kandidatin 2018

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Judith Williams bei "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel

