Heute startet die elfte Staffel des allseits beliebten Tanzformats Let's Dance. Es ist bereits die 100. Folge und noch immer erfreut sich die Show größter Beliebtheit. Auch die deutschen Promis hat das Tanzfieber wieder gepackt. Die tummeln sich allerdings nicht nur auf dem Parkett, sondern auch auf den Zuschauerrängen! Diese deutschen Stars werden ihre Kollegen und Kolleginnen heute bei ihrem Debüt anfeuern!

Unter den Gästen sind auch ehemalige Teilnehmer wie Sarah Lombardi (25). Sie tanzte sich im Jahr 2016 mit Profi Robert Beitsch (26) bis ins Finale. Designer Thomas Rath (51) outet sich ebenfalls als großer Fan des Formats und sitzt in den vorderen Reihen. Promiflash erspähte außerdem die Ex-Dschungelcamperin Natascha Ochsenknecht (53) in Begleitung ihrer Tochter Cheyenne (18) – natürlich gekommen, um Sohn und Bruder Jimi Blue Ochsenknecht (26) anzufeuern. Ebenfalls mit dabei ist Vorjahressieger Gil Ofarim (35), der in der heutigen Show mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (30) einen Tango zum Besten geben wird. Die hat als moralische Unterstützung ihre Schwester Maria im Publikum platziert. Auch Profitänzerin Isabel Edvardsson (35) ist mit dabei, wenn in diesem Jahr nicht als aktive Tänzerin.

Eins ist also klar: "Let's Dance" hat auch nach zehn Staffeln seinen Charme nicht verloren. Und mit Sicherheit wird sich im Laufe der aktuellen Staffel noch das ein oder andere bekannte Gesicht die Ehre geben, um die tanzwütigen Promis während ihrer Performance anzufeuern!

Matthias Nareyek/Getty Images Natascha Ochsenknecht beim Leipziger Opernball 2017

Sascha Steinbach/Getty Images Isabel Edvardsson, Tänzerin

Matthias Nareyek/Getty Images for Ewa Herzog Gil Ofarim

