Er lässt kein gutes Haar an den Promis! Joachim Llambi (53) ist das Urgestein von Let's Dance und seit 2006 Juror der Tanzshow, so lange wie kein anderer. Llambi schwenkt bereits zum elften Mal die Punktekelle und seine spitzen Bemerkungen sind jedes Jahr aufs Neue ein Highlight. Kurz vor dem Start teilte der 53-Jährige wieder aus und die Promiteilnehmer bekamen ordentlich ihr Fett weg!

In seinem Bild-Interview verpasste der Wertungsrichter Realitysternchen Jessica Paszka (27) einen neuen Spitznamen: "die Tingel-Tangel-Paszka." Die 27-Jährige ist durch zahlreiche TV-Formate wie Promi Big Brother und Bachelorette getingelt und nimmt mit "Let's Dance" schon wieder an einer Fernsehshow teil. Doch Llambis härtestes Urteil war das noch nicht: "Tanzen ist Sprache mit dem Körper und ihrer war durch die ganzen OPs sehr teuer."

Allrounder Jimi Blue Ochsenknecht (26) fand der ehemaliger Turniertänzer eher langweilig und dessen Name sei Programm: "Er ist tänzerisch der Ochse und die Tanzpartnerin der Knecht." Auch Komiker Ingolf Lück (59) dürfte in der Gunst noch steigen: "Große Nase, große Füße, aber leider nur kleines Talent." Doch der strenge Moderator hatte noch Hoffnung für Ingolf: Zumindest mit seinem Humor könne er überzeugen und zum Spaßvogel der Staffel werden. Llambis tänzerischen Erwartungen an den 59-Jährigen sind aber nicht hoch.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Arya Shirazi Jessica Paszka, Teilnehmerin der elften "Let's Dance"-Staffel

MG RTL D / Arya Shirazi Jimi Blue Ochsenknecht, "Let's Dance"-Kandidat 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Ingolf Lück, Kandidat bei "Let's Dance" 2018

Welches von Llambis Läster-Opfern wird ihn vom Gegenteil überzeugen? 1107 Stimmen 562 Jessica Paszka 382 Jimi Blue Ochsenknecht 163 Ingolf Lück



