Hugh Grant (57) ist wieder Vater geworden. Nach seinem Auftritt bei den Golden Globes im Januar wurde bekannt, dass er und seine Freundin Anna Eberstein (35) wieder Nachwuchs erwarteten. Die hübsche Schwedin konnte ihren Babybauch auf dem Red Carpet nämlich schon nicht mehr verstecken. Jetzt ist Annas drittes und Hughs fünftes Kind zur Welt gekommen – das verrieten aber nicht etwa die stolzen Eltern selbst, sondern Hughs Ex Elizabeth Hurley (52)!

Liz war in der amerikanischen Talkshow Watch What Happens Live zu Gast, in der Moderator Andy Cohen (49) sie fragte, was sie von der lustigen Kinderschar ihres einstigen Lebensgefährten halte. Ihre Antwort enthüllte Hughs süßes Geheimnis: "Er hat vergangene Woche wieder eins bekommen. Er hat jetzt fünf. Er hat sie alle mit über 50 bekommen." Damit war die Katze aus dem Sack. Wie die Fans des "Notting Hill"-Stars freut sich auch Liz, die von 1987 bis 2000 mit dem Schauspieler liiert war und ihn 2002 zum Patenonkel ihres Sohnes Damian (15) machte, über Hughs Vaterglück: "Er ist ein bezaubernder Dad. Er ist richtig, richtig süß. Seine Kinder haben ihn von einem sehr unglücklichen Menschen in einen nur noch leicht unglücklichen Menschen verwandelt. Er hat sich verbessert."

Hugh hat eine Tochter und einen Sohn mit der Londonerin Tinglan Hong. Mit seiner jetzigen Partnerin Anna hat er einen Sohn und ein weiteres Kind, dessen Geschlecht und Name unbekannt sind. Und nun feiert das Paar also die Geburt ihres dritten gemeinsamen Babys.

Frazer Harrison / Getty Images Hugh Grant und Anna Eberstein bei den Golden Globes 2018

Anzeige

Patrick Riviere / Getty Images Liz Hurley & Hugh Grant 1999 bei einer Filmpremiere

Anzeige

Stuart C. Wilson/Getty Images for Laureus Hugh Grant und Anna Eberstein in Monaco

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Liz Hurley Hugh Grants Baby-News ausgeplaudert hat? 491 Stimmen 342 Toll! Sie sind eng befreundet und sie weiß sicher, ob sie das verraten darf oder nicht 149 Das geht gar nicht! Liz sollte das den Eltern selbst überlassen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de