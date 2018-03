Mega Überraschung zum Fest der Liebe für Hana Nitsche (32)! Am Donnerstag ließ das Model die Baby-Bombe platzen: Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin ist bereits im vierten Monat schwanger! Für die Beauty kam der Kindersegen plötzlich – sie machte ganze drei Schwangerschaftstests. Im Promiflash-Interview verrät die werdende Mama jetzt auch, zu welchem besonderen Zeitpunkt sie ihre anderen Umstände feststellte: "Ich habe davon erfahren, als ich über Weihnachten bei meiner Familie war. Für sie war es ein Weihnachtsgeschenk, für mich erst mal so 'Oh nein, was mache ich jetzt?'"



