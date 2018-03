Anscheinend können Coldplay-Frontmann Chris Martin (41) und Schauspielerin Dakota Johnson (28) nicht genug voneinander bekommen! Seit vier Monaten sollen die zwei Turteltauben bereits ein Paar sein. Ob am Strand von Malibu, beim gemeinsamen Urlaub in der Stadt der Liebe – die beiden werden immer häufiger zusammen gesichtet. Doch so langsam seien seine Bandkollegen von ihrer Romanze genervt: Chris vernachlässige seit der Beziehung zum Shades of Grey-Star seine Band Coldplay.

"Chris' Bandkollegen mögen Dakota, aber die Tatsache, dass er alles fallen gelassen hat, um an ihrer Seite zu sein, fängt an, ihnen auf die Nerven zu gehen", verriet ein Insider gegenüber Radar Online. Laut ihm steht die Musik bei dem Sänger momentan erst an zweiter Stelle, damit er sich ganz auf die Tochter von Melanie Griffith (60) konzentrieren kann – und die dreht gegenwärtig einen Film in Vancouver. Die Mitglieder hätten die Beauty gebeten, sich ein bisschen zurückzunehmen, damit sie als Band Zeit miteinander verbringen können. Zwar hätten sie sich vorübergehend eine Auszeit genommen, jedoch seien alle daran interessiert, an neuen Songs zu arbeiten: "Außer Chris, der sich sehr in der Honeymoon-Phase befindet und seine ganze Zeit mit Dakota verbringen möchte."

Es sähe nicht so aus, als würde sich dieser Zustand bald ändern, berichtete die Quelle weiter: "Chris und Dakota schweißen nur noch mehr zusammen." Dies könnte womöglich mit den derzeitig kursierenden Gerüchten über die zwei frisch Verliebten in Verbindung stehen: Es wird gemunkelt, die brünette Schönheit erwarte schon ein Kind von ihm.

Kevin Winter/Getty Images Berryman, Will Champion, Chris Martin und Jonny Buckland von Coldplay

Anzeige

Slaven Vlasic/Getty Images Jonny Buckland und Chris Martin, Mitglieder der Band Coldplay

Anzeige

Brian To/WENN.com Dakota Johnson, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de