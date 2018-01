Bisher hat man die beiden nur bei einem gemeinsamen Abendessen im Soho House in Los Angeles erwischt. Weitere Aufnahmen zeigen Chris und Dakota jetzt jedoch in eindeutigerer Pose: Arm in Arm am Strand von Malibu. Beide Fotostrecken entstanden am selben Tag – die Beach-Pics allerdings schon am Morgen. Damit dürfte jetzt endlich klar sein: Beide Hollywood-Stars schweben auf Wolke sieben.

Fans warten jetzt nur noch auf ein Statement der Zwei – und für das gäbe es bald auch schon eine perfekte Gelegenheit. Pünktlich zum Valentinstag läuft in den USA Fifty Shades Freed, in dem Dakota die Hauptrolle der Anastasia Steele spielt, in den Kinos an. Ein Pärchenauftritt auf dem Red Carpet mit ihrem Chris, wäre da doch gar nicht so schlecht. Was meint ihr, bringt Dakota Chris mit zur Premiere? Stimmt in der Umfrage ab.