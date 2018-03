Wie läuft eigentlich das Casting zu Der Bachelor ab? Die ehemalige Kandidatin Samantha Justus (28) weiß es ganz genau. 2015 kämpfte die Blondine noch um das Herz von Oliver Sanne (31). Drei Jahre später ist sie Mutter eines niedlichen Sohnes und überglücklich mit Oleg Justus (30), dem ehemaligen Vize-Mister Germany, verheiratet. Im Promiflash-Interview verrät die Blondine nun, wie man es in das Liebes-Format schafft: "Da sitzt du schon vor so einer Art Jury, die besteht dann aus der Produktionsfirma, RTL und Co. und vor denen hast du dann auch so eine Art Interview."



