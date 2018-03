Sie lässt Herzblut in dieses Projekt fließen! Judith Williams (45) ist in diesem Jahr einer der 14 Let's Dance-Promis und riss schon in der ersten Folge Zuschauer und Juroren vom Hocker! Dank ihrer tollen Leistung bei den Gruppentänzen ist der Die Höhle der Löwen-Liebling in der nächsten Woche vor dem Rauswurf geschützt. Ihr Ehrgeiz ist hoch, doch warum bedeutet der Investorin das Tanzformat eigentlich so viel?

Vor vielen Jahren hatte die Teleshopping-Queen ihre Karriere als Opernsängerin wegen der Nachwirkungen einer Tumorbehandlung beenden müssen, doch die Show-Welt fehlt ihr bis heute. Durch ihre Teilnahme gehe deshalb ein großer Wunsch in Erfüllung, wie Judith im Promiflash-Interview nach dem Staffelauftakt erklärte: "Ich hatte meine Identität komplett verloren. Aber mein Herz schlägt für Performance und Bühne und diese Emotionalität, die man hier so spürt."

Doch wieso feiert die 45-Jährige ihr Stage-Comeback ausgerechnet bei "Let's Dance"? Von dem Format ist die Beauty-Expertin einfach total begeistert: "Du berührst hier einfach Menschen im Herzen." In den kommenden Wochen hat Judith mit ihrem Tanzpartner Erich Klann (30) die Chance, für Gänsehaut beim Publikum zu sorgen.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Arya Shirazi Judith Williams, Unternehmerin und "Let's Dance"-Teilnehmerin

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Judith Williams und Erich Klann, "Let's Dance"-Teilnehmer

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Judith Williams und Erich Klann in der ersten Folge von "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de