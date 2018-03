Jetzt kann der ganz normale Alltagswahnsinn losgehen! Vor einigen Tagen konnten zahlreiche Zuschauer dabei zusehen, wie Rosenkavalier Daniel Völz (33) sein Herz an Kristina Yantsen verschenkte. Bis zur Ausstrahlung des großen Finales von Der Bachelor musste das neue Traumpaar am TV-Himmel sein Liebesglück allerdings geheim halten. Seit Mittwoch ist das Versteckspiel aber endlich vorbei – worauf sich die Turteltauben jetzt wohl am meisten freuen?

Gleich nach der geplatzten Beziehungsgbombe plaudern Daniel und seine auserwählte Rosendame gegenüber Promiflash aus dem Nähkästchen: "Für mich ist es das Allerschönste, jetzt zu wissen, dass ich mit Kristina über die Straße gehen kann. Wir können in den Zeitungsladen, wir können Toilettenpapier kaufen gehen, wir können ganz normal durch den Alltag gehen", kann der frisch vergebene Immobilienmakler das unkomplizierte Zusammensein mit seiner Herzensfrau kaum erwarten.

Nach dem erfolgreichen Versteckspiel sehe er in dem Druck der öffentlichen Medien die nächste Herausforderung – aber nichts, was die beiden jetzt nicht auch noch meistern könnten: "Man kann auf jeden Fall dafür sorgen, dass das nicht dazu führt, dass die ganze Sache scheitert", ist er sich sicher. Auch Kristina hat keinerlei Bedenken: "Wir haben schon einiges überstanden, von daher", freut sie sich auf die gemeinsame Zukunft auf Wolke sieben.

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor"

Instagram / kristinayantsen Daniel Völz und Kristina Yantsen an Weihnachten in Florida

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen und Daniel Völz küssen sich

