Gab es ein verfrühtes romantisches Geschenk? Sharon Stone feiert heute ihren 60. Geburtstag. Zu diesem Jubiläum reiste die Schauspielerin am Donnerstag nach Miami, um dort ihren Ehrentag gebührend zu zelebrieren. Die "Basic Instinct"-Darstellerin flog nicht alleine nach Florida, sondern mit ihrem Freund. Das Paar kuschelte total verliebt am Strand, doch der größere Hingucker war ein verdächtiger Ring an Sharons Finger: Ist sie verlobt?

Die beiden wurden laut US Magazine zum ersten Mal im Januar gemeinsam gesehen, allerdings hat Sharon sich bisher nicht öffentlich zu dem Mann an ihrer Seite geäußert. Doch manchmal braucht es gar nicht viele Worte: Dass die 60-Jährige in ihren Schatz verknallt ist, kann man auf den Bildern klar zu erkennen. Ein Küsschen hier, ein intensiver Blick da, der Ausflug ans Meer ist eindeutig ein Turtelurlaub. Ob die zwei ihre Liebe demnächst mit einer Hochzeit krönen?

Für die Dreifachmama wäre es bereits die dritte Ehe. Von 1984 bis 1987 war sie mit dem Fernsehproduzenten Michael Greenburg verheiratet. Sechs Jahre lang war sie die Gattin des Journalisten Phil Bronstein, 2004 ließen sie sich scheiden.

AM/Splash News Schauspielerin Sharon Stone mit ihrem Partner am Strand in Miami

AM/Splash News Sharon Stone mit ihrem Partner in Miami

Robyn Beck/AFP/Getty Images Sharon Stone bei der Verkündung der Nominierten der 75. Golden Globes

