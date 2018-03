Privat wie nie! Im Sommer ist es endlich so weit: Mario Götze (25) und seine Liebste Ann-Kathrin Brömmel (28) werden heiraten! Eigentlich versucht das Paar, sein Privatleben zum größten Teil aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, doch mittlerweile kommen immer wieder neue Details zur Hochzeit ans Licht. So stehen zum Beispiel bereits der Termin und die Location fest. Jetzt gibt der Profikicker noch eine weitere private Info zur Familienplanung preis.

Fußballerkollege Mats Hummels (29) machte es vor – im Januar wurde er zum ersten Mal Papa. Kommt Mario da ebenfalls in Babystimmung? "Dadurch, dass ich auch die einen oder anderen Projekte unterstütze, um Kindern zu helfen, die benachteiligt sind, würde ich mich definitiv freuen, Kinder zu bekommen und das ist auf jeden Fall geplant", plauderte der Sportler im RTL-Interview aus. Auch seine Zukünftige wünscht sich Nachwuchs, doch ihrer Meinung nach kann das noch ein Weilchen warten. "Zurzeit sind wir beide so in unseren Jobs drin. Wir wollen noch viel reisen und viel unternehmen und da passen Kinder gerade noch nicht so gut rein", erklärte sie noch im September im Promiflash-Interview.

Bevor die Turteltauben Eltern werden, wird im Sommer aber erst einmal geheiratet. "Der private Traum findet im Sommer statt mit der Hochzeit. Nicht kirchlich, ist eine freie Trauung", verriet Mario weiter. Angeblich finden die Feierlichkeiten nach der Fußballweltmeisterschaft statt. Das Jawort werden sie sich wohl auf Mallorca geben – auf einer Olivenfinca in der Nähe des Örtchens Deía.

Instagram / mariogotze Mario Götze, Dortmund-Kicker

Instagram / annkathrinvida Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel

Instagram / annkathrinvida Ann-Kathrin Brömmel und Mario Götze

