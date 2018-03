Krawallschwestern bei Germany's next Topmodel! Ob Streitereien der On-Off-Beste-Freundinnen Zoe und Victoria (19) oder die Lästereien der Mädels über die temperamentvolle Bruna (24): Es herrscht eindeutig dicke Luft. In der nächsten Episode gibt es zwei neue Streithennen, denn Zoe und Klaudia (21) geraten aneinander. Die beiden müssen gemeinsam eine Challenge bewältigen, doch vorher kommt es zu heftigem Zoff. Eskaliert die Situation zwischen den Girls?

In Folge sechs heißt es: Text auswendig lernen und Choreografien einstudieren. Für diese Aufgabe werden die Kandidatinnen in Teams eingeteilt, darunter die Vokuhilat-Trägerin und Klaudia mit K. Während Zoe eher gelassen an die Sache geht, möchte ihre Mitstreiterin sich vorbereiten. Die unterschiedlichen Herangehensweisen bringen die 21-Jährige zur Weißglut, wie im ProSieben Vorschauclip verraten wird. "Wieso bin ich mit dir in einem Team? Ich hasse dich", jammert Klaudia mit leidender Stimme.

Die Berlinerin ist allerdings noch nicht fertig mit ihrer Kritik: "Die ist nicht normal. Zoe ist komisch. Ich meine, wir könnten wenigstens mal kurz was machen." Ihr sei es wichtig, sich vorzubereiten – im Gegensatz zu ihrer Partnerin. Von Teamgeist fehlt jede Spur: "Ich mache mein Ding. Wenn sie es dumm macht, dann macht sie sich zum Deppen."

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, GNTM-Kandidatin

Snapchat / zoesaip35 Zoe Saip, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Klaudia Giez in Los Angeles

