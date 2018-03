Bringt Schauspielerin Coco Austin (38) etwa wissentlich ihre Tochter in Gefahr? Die kleine Chanel Nicole (2) ist der ganze Stolz der Power-Blondine, doch mit ihrer neuesten Aktion dürfte sie jetzt für Angstschweiß bei anderen Muttis gesorgt haben. Als Highlight ihres gemeinsamen Urlaubs auf den Bahamas stieg die 38-Jährige mit ihrem Schatz in ein Becken voller Baby-Haie. Ganz so geheuer scheint dem Duo der kleine Badespaß aber nicht gewesen zu sein, wie ein neues Video auf Instagram zeigt.



