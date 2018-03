Große Baby-Liebe! Pia Tillmann und Steffen Donsbach schweben im absoluten Elternglück: Ende Oktober kam ihr erster gemeinsamer Nachwuchs zur Welt. Nach der Geburt zog sich das Paar zunächst komplett aus der Öffentlichkeit zurück und genoss die Zeit mit Sohnemann Henry in vollen Zügen – zur Freude der Fans meldete sich die Schauspielerin aber vor Kurzem via Social Media zurück und gewährt seither regelmäßig putzige Einblicke in das Leben mit Baby. Wie vernarrt Pia in ihren kleinen Mann ist, macht sie jetzt mit einem rührenden Post deutlich.

Auf Instagram teilte der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star nun ein verschmustes Mama-Sohn-Pic. "Für die einen ist es 'nur' ein Lächeln, für mich die schönste Liebeserklärung der ganzen Welt", beginnt sie ihren Beitrag, den sie ihrem wenige Monate alten Spross widmet: "Es ist unfassbar zu sehen, wie schnell du groß wirst, ich sauge jeden Moment davon auf wie ein Schwamm und am meisten danke ich jeden Tag auf's Neue, dass ich so ein Geschenk wie dich bekommen habe!" Dazu strahlt die 30-Jährige mit ihrem Sonnenschein um die Wette.

Auch ihre Follower lieben das Bild und freuen sich, endlich mehr von dem putzigen Wonneproppen zu sehen. Eigentlich blieb das Gesichtchen bisher immer verborgen, doch nun macht Pia offenbar eine winzige Ausnahme. Die Augen sind aber immerhin noch durch einen Schriftzug geschützt.

Patrick Hoffmann/WENN.com Pia Tillmann bei der 1Live-Krone-Verleihung

Instagram / frolleinwundervonkillekille Pia Tillmann mit ihrem Sohn

Instagram / frolleinwundervonkillekille Henry, Sohn von Pia Tillmann und Steffen Donsbach

