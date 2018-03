Sie sind total vernarrt in ihren Spatz! Ende Oktober war es bei Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star Pia Tillmann und ihrem Liebsten Steffen Donsbach so weit: Söhnchen Henry erblickte endlich das Licht der Welt! Wenige Wochen nach der Geburt melden sich die frischgebackenen Eltern jetzt auf YouTube zurück – und schwärmen ohne Ende von ihrem neuen Familienmitglied: "Er ist der süßeste Mensch der Welt!", säuselt Ex-Köln 50667-Darsteller Steffen. Pia legt noch nach: "Er ist so mini und so klein!" Über das große Glück des Paars freuen sich auch die Fans der beiden: Immer wieder werden sie mit niedlichen Babyfotos versorgt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de