Die kleine Mia Harrison ist einfach zum Dahinschmelzen! Fitness-Coach Dominic Harrison (26) und Ex-Bachelor-Kandidatin Sarah Harrison (26) sind seit drei Jahren ein Paar und haben ihr Liebesglück im November mit der Geburt von Töchterchen Mia Rose gekrönt. Jetzt zeigen sie ihren Followern: Die kleine Maus hat schon einen kuscheligen Freund gefunden. Sie schmust mit einem weichen Teddybären und sieht dabei zuckersüß aus.

"Mia hat einen neuen besten Freund. Sie entwickelt sich gerade so schnell, will schon die ganze Zeit etwas in ihren Händen halten und lässt es dann nicht mehr los", schrieb Sarah unter das Instagram-Bild, auf dem ihr Töchterchen mit dem Teddy abgebildet ist. Am Vortag hatte Sarah ihren Schrank durchstöbert und dort nach einem Kuscheltier für ihren kleinen Sonnenschein gesucht: "Den Bären gibt sie so schnell nicht mehr her. Das Greifen klappt zwar noch nicht ganz, aber ich denke, dass es nicht mehr lange dauern wird." Mama Sarah ist superstolz auf ihren kleinen Schatz.

Die Influencerin möchte ihre Kleine am liebsten nur noch um sich herum haben. Wegen eines beruflichen Termins mit ihren Youtube-Kolleginnen Katharina Damm, Patrizia Palme und Madeleine Schön war sie zum ersten Mal eine Nacht getrennt von ihrem Kind und vermisste es schrecklich. Zum Glück hat Mia das nächste Mal einen kuscheligen Freund an ihrer Seite, neben dem sie friedlich schlummern kann.

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Dominic, Sarah und Mia Rose Harrison in Ischgl

