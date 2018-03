Jetzt ist Weiterkämpfen angesagt! Stefanie Giesinger (21) musste am vergangenen Freitag operiert werden. Der Auslöser war eine Erbkrankheit, an der das Model seit seiner Kindheit leidet. Dabei handelt es sich um eine Darmverdrehung, die manchmal lebensbedrohliche Ausmaße annimmt. Den Eingriff hat die 21-Jährige gut überstanden, ganz fit ist sie aber noch nicht. In ihrer Instagram-Story zeigt Steffi ihren Fans ganz offen, dass sie nicht alleine essen kann, beim Gehen gestützt werden muss und dass das Atmen ihr noch Probleme bereitet.



