Die Kardashians wissen eben, wie man feiert! In wenigen Wochen wird Khloe Kardashian (33) zum ersten Mal Mama. Dass es ein Mädchen wird, verriet die Schwangere kürzlich – und nach dieser Babyparty ist das auch nicht mehr zu leugnen. Die Mega-Sause fand in Los Angeles statt und die Farbe des Abends war ohne Frage Pink. Natürlich hatte auch die werdende Mama ihren Babybauch in ein rosa Stöffchen gehüllt und setzte ihn in einem superengen Kleid gekonnt in Szene. Da wurden die Rosenwand und die riesigen Blumengestecke in Form von Elefanten doch glatt zur Nebensache!



