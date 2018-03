Der Countdown läuft! Die letzten Wochen bis zur Geburt von Khloe Kardashians (33) Tochter haben begonnen. Das führt die Hochschwangere der Öffentlichkeit jetzt höchst feierlich vor Augen. Khloes Baby-Shower stand an und die wurde natürlich ganz stilecht zur pinken Mega-Party. Wie schon bei Kim im vergangenen November wurde an nichts gespart – das Ergebnis hielten die Kardashian-Schwestern und ihre Freundinnen natürlich für Social Media fest.

Stand Kims Baby-Event ganz unter dem Zeichen "Kirschblüten", sodass ihre Fans sogar munkelten, dass ihr später Chicago genanntes Kind womöglich den Namen Cherry Blossom bekommen könne, durfte es bei Khloe so richtig schön verspielt sein. Tisch- und Raumdeko auf der von Amazon Baby Registry veranstalteten Baby-Party im Grand Ballroom in Los Angeles waren natürlich pink gehalten. Unzählige Luftballons, ein traumhafter Blumengarten an der Decke, sowie die für die Kardashians typische Rosenwand verwandelten die Location in ein wahres Wunderland – mit einem Hauch von Zoo. Denn auf den Schnappschüssen der Veranstaltung waren im Hintergrund auch riesige Blumengestecke in Form von Elefanten zu sehen.

Zu einem rauschenden Fest braucht es natürlich die passenden Gäste. Doch darüber brauchte sich Baldmama Khloe nun wirklich gar keine Gedanken zu machen. So waren natürlich all ihre Schwestern gekommen – allen voran Kylie Jenner (20), die selbst erst vor einem Monat Mutter geworden ist. Außerdem mit von der Partie: The Real Housewives of Atlanta-Star Kim Zolciak-Biermann (39), Kanye Wests (40) Publizistin Tracy Nguyen Romulus, Moderatorin Maria Menounos (39) und natürlich Baldpapa Tristan Thompson (26).

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian (rechts) mit ihrer Schwester Kourtney (Mitte) und ihrer Nichte Penelope Disick

Instagram / krisjenner Khloe Kardashians Baby-Party

Snapchat / KimZBiermann Kylie Jenner und Kim Zolciak-Biermann auf Khloe Kardashians Baby-Party

