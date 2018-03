Sie kann ihr Glück kaum fassen! Anfang Februar war Kylie Jenner (20) zum ersten Mal Mutter geworden. Zusammen mit ihrem Freund Travis Scott (25) begrüßte sie ihre Tochter Stormi auf der Welt. Wie hübsch das kleine Mädchen aussieht, hatte die Unternehmerin nicht lange für sich behalten können und teilte einige Aufnahmen auf ihren Social-Media-Kanälen. Nicht nur die 20-Jährige ist ganz vernarrt in ihren Wonneproppen: Auch ihre beste Freundin Jordyn Woods (20) möchte am liebsten die ganze Zeit mit dem Baby kuscheln. Das beweist jetzt ein neues Video auf Kylies Snapchat-Profil, das Jordyn mit Stormi auf dem Arm zeigt. "Könnten die beiden noch süßer sein?", schwärmte die Neu-Mami in einem Kommentar.



