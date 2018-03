Ihre Fans können aufatmen: Stefanie Giesinger (21) geht es nach ihrer Bauch-OP wieder besser. Konnte sie nach dem Eingriff vor einigen Tagen zunächst nicht alleine laufen und essen, erfreut die Modelschönheit jetzt mit einem Update in ihrer Instagram-Story. Steffi teilte Pics und Videos, die zeigen, dass sie das Schlimmste überstanden hat: Die 21-Jährige gönnte sich ein Beauty-Programm mit ihrer Mutter Helena, die außerdem mit Marcus Butler (26), dem Freund ihrer Tochter, Deutsch übte. Stefanie freute sich zudem, wieder an die frische Luft zu können und zu wissen, dass sie in ein paar Tagen das Krankenhaus verlassen darf.



