Aus den Augen, aus dem Sinn? Wenige Monate sind die Dreharbeiten zur diesjährigen Bachelor-Staffel jetzt schon her – und die Kandidatinnen hatten Zeit, um die Erlebnisse in Miami sacken zu lassen. Mehrere Wochen haben die Ladys mit Rosenkavalier Daniel Völz (33) verbracht, hat man danach noch Kontakt? Nein, stellten Jessica Neufeld und Maxime Herbord jetzt im Promiflash-Interview klar – und das aus gutem Grund!

"Also, wir beide haben auf jeden Fall gar keinen Kontakt zu Daniel, aber das wollen wir auch nicht", machte Jessi im Gespräch mit Promiflash im "me and all hotel Düsseldorf" klar. Daniel sei schließlich jetzt in einer Beziehung und die beiden Girls wollen nicht dazwischenfunken. "Eigentlich hat er uns ja gedatet. Das macht man dann ja auch nicht", fügte Maxime hinzu. Aus Respekt zu Siegerin Kristina Yantsen gehen die Frauen auf Abstand – doch traurig sind sie darüber nicht.

Was passiert aber, wenn man sich bei einem Event über den Weg läuft? "Freundlich ist man immer, sollte man auch sein, deswegen, quatschen kann man", erklärte Maxime weiter. Hallo sagen und vernünftig miteinander reden sei okay, aber auf eine Mail oder Anruf der zwei kann Daniel vergebens warten.

Instagram / jessiicooper Jessica Neufeld, YouTuberin und Bachelor-Teilnehmerin

Anzeige

Promiflash Jessica Neufeld und Maxime Herbord, "Der Bachelor"-Kandidatinnen 2018

Anzeige

Instagram / maximeee Maxime Herbord, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de