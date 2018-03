Ein Urgestein verlässt den Fürstenhof! Mona Seefried (60) gehörte seit der ersten Folge zum Hauptcast der ARD-Serie Sturm der Liebe und verkörperte 13 Jahre lang die Hoteleigentümerin Charlotte Saalfeld. In ihrer Rolle als Unternehmerin erlebte die 60-Jährige unzählige Hochzeiten, Intrigen und Kämpfe um Anteile des Fürstenhofs – den Mittelpunkt der Telenovela. Doch nun heißt es Abschied nehmen: Die gebürtige Wienerin verlässt die Show!

In einer ARD-Pressemitteilung begründete die TV-Darstellerin ihren Weggang aus der Soap: "Ich durfte mit Charlotte alles erleben, was eine Figur in einer Serie erleben kann, und dafür bin ich sehr dankbar. Es heißt bekanntlich, man soll gehen, wenn es am schönsten ist – und genau das tue ich." Ihr sei die Entscheidung nicht leicht gefallen, aber nach so vielen Jahren sei es nun Zeit für etwas Neues. Sie gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Die Produzentin des TV-Hits, Bea Schmidt, äußerte sich in der Erklärung ebenfalls zum Ausstieg des SdL-Gesichts: "Ich danke Mona für ihre langjährige Mitarbeit und die großartige Charlotte Saalfeld. Sie ist ein Urgestein von 'Sturm der Liebe' und wird uns fehlen." Sie wünsche ihr alles Gute und spannende, neue Projekte. Mona wird voraussichtlich am 16. Mai 2018 zum letzten Mal als Charlotte Saalfeld zu sehen sein.

ARD/Ralf Wilschewski Dirk Galuba und Mona Seefried, "Sturm der Liebe"-Stars

ARD/Marco Meenen Isabella Hübner und Mona Seefried, "Sturm der Liebe"-Stars

ARD/Christof Arnold Mona Seefried, Schauspielerin

