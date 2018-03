Die Models werden flügge! Für vier Germany's next Topmodel-Girls ging es jetzt zum allerersten Mal auf einen roten Teppich. Klaudia Giez (21), Julie Townsend (20), Abigail und Trixi Giese (18) machten gemeinsam in Dortmund die Glow unsicher, wo sie den Tag am "Gilette Venus"–Stand verbrachten. Bedeutet das etwa, dass eine dieser vier Schönheiten den heiß begehrten Werbespot-Job an Land zieht? Das ist bekanntlich der größte Deal der ganzen Staffel. Wer die Kampagne ergattert, schaffte es in der Vergangenheit meist ins Finale der Show.



