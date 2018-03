Er hat das Schiff verlassen: Schauspieler Siegfried Rauch ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Der TV-Darsteller verkörperte zwischen 1999 und 2013 den Kapitän Jakob Paulsen in der ZDF-Serie Das Traumschiff und spielte sich mit dieser Rolle in die Herzen der Zuschauer. Nun müssen seine Fans Abschied von ihrem geliebten Fernsehidol nehmen. Der 85-Jährige starb an den Folgen eines Treppensturzes!

Radio Oberland berichtete vom Tod des ZDF-Stars: So sei der Chef des Serien-Traumschiffs während einer Feier der Freiwilligen Feuerwehr in seinem Wohnort Untersöchering eine Treppe hinuntergefallen. Siegfried Rauch starb noch am Unfallort an den Folgen des Sturzes.

Die graue Eminenz des Fernsehens wurde bekannt durch seine Rolle als Traumschiff-Kapitän, insgesamt spielte er in über 500 Filmen und Serien mit – unter anderem verkörperte er ab 2008 zehn Jahre lang den beliebten Charakter des Bergdoktors in der gleichnamigen Serie. 2015 wurde Rauch zum beliebtesten Schauspieler und beliebtesten TV-Arzt gewählt. Außerdem war der Verstorbene karitativ sehr engagiert: Er machte sich als Botschafter für die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft einen Namen, setzte sich für die Aktion "Deutschland rundet auf" und für die Kinderstiftung von Dirk Nowitzki (39) ein.

Michael Panchow / ActionPress Horst Naumann, Heide Keller und Siegfried Rauch

WENN Schauspieler Siegfried Rauch bei der Goldenen Sonne 2017

Tutzing / WENN.com Schauspieler Siegfried Rauch beim Tabaluga Gold Cup 2014

