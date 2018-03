Möchte sie ein Fashion-Statement der besonderen Art setzen? Mitglieder ihres Fanklubs entdeckten Katy Perry (33) kürzlich in Chile am Flughafen und staunten nicht schlecht: Die Sängerin trug einen Onesie, der mit Orlando Blooms (41) Gesicht bedruckt war! Katys Art, zu bestätigen, dass sie und der Herr der Ringe-Star wieder ein Paar sind? Das Kleidungsstück wird jedenfalls mit ziemlicher Sicherheit Orlando gehören – der hatte genau so einen Jumpsuit nämlich bereits 2016 von seiner Mutter geschenkt bekommen. Katy beweist mit ihrem witzigen, modischen Liebesbeweis jedenfalls richtig viel Humor.



