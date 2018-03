Sie erkundeten ihre neue Heimat – und verzauberten dabei bereits jetzt als baldiges Trio! Sila Sahin (32) und ihr Liebster Samuel Radlinger (25) waren mit dem Auto in Norwegen unterwegs, schienen sich in dem urigen Örtchen allerdings noch nicht ganz zurechtzufinden. In den sozialen Medien hielt die einstige GZSZ-Darstellerin die kurvige Fahrt schon einmal für das Familienalbum fest – und zeigte ganz nebenbei auch ihre eigenen kugeligen Baby-Kurven!

Trotz wilder Irrfahrt strahlte Sila bis über beide Ohren und legte ihre Hand behutsam auf die wachsende Mami-Kugel, wie einer der Schnappschüsse in ihrer Instagram-Story zeigte. "Wir fahren im Kreis, weil wir nicht wissen wohin", erklärte die werdende Mum in einem kurzen Clip. Wohin ihr kleiner Ausflug führen sollte, verriet die 32-Jährige nicht. Doch anscheinend hatten die Eltern in spe von Anfang an ein ganz konkretes Ziel vor Augen – das sie letztlich auch gefunden haben. "Wir gehen jetzt ins Espressohaus. Sami trinkt seit Neuestem Espresso. Keine Ahnung warum. Er macht halt so ein klein bisschen auf seriös und erwachsen und so", neckte die Schauspielerin ihr Herzblatt.

Trotz des koffeinhaltigen Angebots wurde auch Bald-Mama Sila fündig: Für sie gab es einen Schokolinsen-Brownie! Die schöne Deutschtürkin hatte erst neulich verraten, dass sie durch die Schwangerschaft unter echten Heißhungerattacken leide – da kamen die kleinen Gebäckstückchen mit Sicherheit genau richtig.

Instagram und Instagram-Story/diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger

Anzeige

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger in Geilo in Norwegen

Anzeige

Instagram / diesilasahin Sila Sahin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de