Sie verbindet nicht nur eine abenteuerliche Zeit, sondern auch ein ganz bestimmtes Lied. In der beliebten Kuppelshow Der Bachelor machte sich Daniel Völz (33) vor wenigen Monaten auf die Suche nach der ganz großen Liebe. Die hat er auch gefunden – und zwar in der geheimnisvollen Tänzerin Kristina Yantsen. Die beiden sind megahappy miteinander und erinnern sich nur zu allzu gerne an die aufregenden Wochen in Miami, Texas und Vietnam. Dabei hilft ihnen niemand Geringeres als Ed Sheeran (27) – aus dessen Feder stammt nämlich der Liebes-Soundtrack der Turteltauben!

Für Daniel und Kristina ist ihre Geschichte einfach perfekt. Kein Wunder, dass sich die zwei da ausgerechnet den gleichnamigen Hit "Perfect" des Briten ausgesucht haben. Der Song untermauert jetzt einen Clip auf Instagram, der noch einmal die persönlichen Show-Highlights des Paares zeigt. "Unsere Geschichte kann man nicht besser schreiben. Ich habe immer an uns geglaubt und wir haben es geschafft. Jedes Mal, wenn ich unser Lied höre, ist es so berührend", schreibt Kristina zu den emotionalen Bildern.

Mit dem Talent, Leute durch seine Worte zu berühren, ist Singer-Songwriter Ed aber nicht alleine. Auch Rosenkavalier Daniel weiß, was die Frauen hören wollen. Im großen Finale gestand er seiner Liebsten überraschend seine Gefühle und wandte sich mit den drei magischen Worten "Ich liebe dich" direkt an seine Auserwählte.

P.Hoffmann / WENN.com Daniel Völz und Kristina Yantsen

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz und Kristina Yantsen, Bachelor-Paar 2018

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor"

