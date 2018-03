Auch dieser YouTube-Guru hat noch Fangirl-Momente! Der Webstar Dagi Bee (23) freut sich bereits über 3,7 Millionen Abonnenten auf der Videoplattform – und die treuen Fans schauen regelmäßig zu, wenn ihr Idol Make-up-Tutorials hochlädt. Doch auch das Haarchamäleon hat ein ganz besonderes Vorbild. Am vergangenen Wochenende auf der GLOW in Dortmund traf die 23-Jährige ihre niederländische Kollegin Nikkie Tutorials: Die Begegnung hielt sie stolz mit einem Selfie auf Instagram fest!

"Dieses Foto braucht kein Photoshop, denn es ist wirklich passiert!", schwärmte Dagi am Montag nach der Beauty-Messe unter dem dazugehörigen Bild auf Instagram. Ein wahrer Traum sei für die zukünftige Braut von Eugen Kazakov in Erfüllung gegangen: "Ich habe endlich die einzig Wahre getroffen!" Kein Wunder, denn Nikkie verzeichnet als absoluter Beauty-Guru auf ihrem YouTube-Kanal schon über neun Millionen Fans und wurde im vergangenen Jahr zu einem der Top Ten Influencer vom Forbes Magazin gekürt.

Zumindest steht die gebürtige Düsseldorferin ihrem Schmink-Vorbild in Sachen Lidschatten, Lippenstift und Co. in nichts nach: Auf dem Insta-Selfie strahlt Dagi genauso schön gestylt, wie Nikkie. Was meint ihr: Werden die zwei in Zukunft auch mal zusammen vor der Kamera stehen? Stimmt ab!

Instagram / nikkietutorials Nikkie Turtorials, YouTuberin

Instagram / nikkietutorials Nikkie Turtorials, YouTuberin

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTube-Star

