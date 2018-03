Sie sind als seine größten Fans immer dabei! Jimi Blue Ochsenknecht (26) stürzte sich am vergangenen Freitag in sein neues TV-Abenteuer Let's Dance. In wenigen Tagen tritt der Musiker wieder tanzend gegen 13 andere Promis an, die auf dem Fernsehparkett überzeugen wollen. Mit so viel berühmtem Family-Support sticht aber wohl nur Jimi heraus: Nicht nur Mama Natascha Ochsenknecht (53) feuert ihn bei der Showprobe an, auch seine Geschwister unterstützen ihn!

Ob die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin und ihr Nachwuchs mit Jimis Trainingsperformance zufrieden sind? Der Instagram-Schnappschuss der 53-Jährigen steht ganz klar im Zeichen von Family-Power: Jimis Schwester Cheyenne Ochsenknecht (18), Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (27) und dessen Freundin Lorraine Bedros statteten dem Musiker einen Besuch bei den "Let's Dance"-Proben ab. "So ist es richtig. Der Zusammenhalt der Familie ist soo wichtig, ihr seid klasse", freute sich einer von Nataschas Followern.

Natascha und Cheyenne waren sogar schon im Studio dabei, um Jimi live zu Höchstleistungen anzutreiben. Dass der Schauspieler die TV-Challenge nicht auf die leichte Schulter nimmt, bewies er bereits am Wochenende, als er eine Party sausen ließ, um ausgeruht zum Training mit Profitänzerin Renata Lusin (30) zu erscheinen. Glaubt ihr, Jimi kann mit seiner nächsten großen Performance überzeugen? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige

Cinamon Red/WENN.com Jimi Blue, Wilson Gonzalez, Cheyenne Savannah und Natascha Ochsenknecht

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi "Let's Dance"-Kandidat Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige



