Family-Power vom Feinsten! Vor einigen Wochen hat Justin Timberlake (37) nach einer längeren musikalischen Pause sein fünftes Studioalbum auf den Markt gebracht. Persönlicher und intimer denn je – so beschreibt der Sänger "Man of the Woods". Inspiriert habe ihn zu dieser Platte seine Frau Jessica Biel (36) und Söhnchen Silas (2). Kein Wunder, dass Justin nun mit seiner gesamten Familie auf große Tournee geht!

Ab dem 13. März füllt der "Sexy Back"-Interpret endlich wieder etliche Stadien und Arenen auf seiner Tour durch die USA. Via Instagram teilte der Vollblut-Daddy nun ein niedliches Pic mit seinen zwei wichtigsten Menschen. Am Flughafen posierte der Timberlake-Biel-Klan Hand in Hand und zeigte seinen Fans nur die hübsche Kehrseite. Dennoch konnten sich einige Follower bei diesem Anblick nicht zurückhalten. "Schaut, wie stylisch die zusammen aussehen" oder "Was für eine süße Familie" waren nur zwei der Kommentare der entzückten Supporter auf der Fotoplattform.

Nach fast sechs Jahren Ehe steht bei Justin und Jessica der gegenseitige Support an erster Stelle. Die Schauspielerin weiß auch ganz genau, warum es so gut funktioniert. "In unserem Business sind wir alle sehr karriereorientiert und ein bisschen selbstsüchtig. Wenn man dann noch jemanden findet, der dieselben Werte wie du hat, dann ist das echt ein Volltreffer", erzählte sie im Interview mit Marie Claire.

Pascal Le Segretain/Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake bei der Vanity Fair Oscar Party 2017

Instagram / jessicabiel Justin Timberlake, Jessica Biel und Sohn Silas an Halloween 2017

Frazer Harrison / Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel bei den Golden Globes 2017

