Model Stefanie Giesinger (21) liegt momentan im Hospital. Der traurige Grund für den Aufenthalt: Steffi leidet am Kartagener-Syndrom. Ihren Krankenhausalltag dokumentiert die 21-Jährige via Clips auf Instagram. Ist das eine gute Entscheidung? YouTuberin Dagi Bee (23) hat dazu eine ganz klare Meinung: "Ich finde es wirklich, wirklich schön, einfach den Followern zu zeigen: ‘Hey, ich bin krank, wenn ihr auch krank seid, wir stehen das zusammen durch'", erzählte sie gegenüber Promiflash bei der GLOW-Convention in Dortmund.



