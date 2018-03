Support aus den eigenen Reihen! Victoria Swarovski (24) hatte sich ihr Let's Dance-Debüt sicherlich anders vorgestellt. Für ihre allererste Moderation musste die Kristallerbin nach der Show ordentlich Kritik einstecken. Texthänger und Versprecher wurden vor allem in den sozialen Medien zerrissen. Susianna Kentikian (30), die selbst im vergangenen Jahr als Kandidatin teilnahm, nahm Vici jetzt im Promiflash-Interview beim "The Perfect Easter Table" im Alstertal-Einkaufzentrum in Schutz: "Victoria hat das supersympathisch gemacht. Es ist menschlich, dass man sich mal verspricht und irgendetwas vergisst. Ich fand aber, sie hat das richtig toll gemacht." Beim nächsten Mal habe die 24-Jährige ihre Aufregung sicherlich besser unter Kontrolle. Auch Profitänzerin und Neu-Mama Isabel Edvardsson (35) fand Victorias allerersten Auftritt gut.

