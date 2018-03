Hat sie sich mit dieser Nummer überfordert? Am Freitagabend startete Let's Dance mit der großen Kennenlernshow endlich in eine neue Runde. Mit von der Partie: Victoria Swarovski (24), die sich zum ersten Mal neben Daniel Hartwich (39) als Moderatorin des Formats beweisen musste. Die Kristallerbin konnte zwar als Supertalent-Jurorin bereits Erfahrung sammeln, doch durch eine Liveshow zu führen war für sie völliges Neuland. Das wurde im Verlauf der Sendung immer deutlicher und ging auch an den Promiflash-Lesern nicht vorbei.

Nervosität, Unsicherheit, Versprecher, Textpatzer, Telefonnummern vergessen – Vici hatte sich ihr Debüt mit Sicherheit anders vorgestellt. Von ihrer natürlichen und quirligen Art fehlte am Ende fast jede Spur. Bei den Promiflash-Lesern kam der Auftritt der 24-Jährigen nicht sonderlich gut an. In einer Umfrage (Stand: 10. März, 9.10 Uhr) sind satte 78,1 Prozent (8.185 Stimmen) nicht von der Leistung überzeugt. Allein 2.292 der abgegebenen Votes und damit 21,9 Prozent der Leser denken, dass sich die TV-Beauty gut geschlagen habe.

Auf Twitter fanden die User eindeutige Worte zu Victorias Showauftakt! "Es ist mir unverständlich, warum RTL die Swarovski derart bloßstellt. Hab zuerst gelacht, aber jetzt ist es einfach nur Kopfschütteln. [...] Überfordert ist eine Untertreibung. Rätselhafte Neubesetzung“ und "Wie kann eine deutschsprachige Moderatorin bitte so viele grammatikalische Fehler machen?", lautete das vernichtende Urteil im Netz.

Lukas Schulze / Getty Images Victoria Swarovski bei der "Let's Dance"-Kennenlernshow

Anzeige

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski, "Let's Dance"-Moderatorin

Anzeige

Lukas Schulze / Getty Images Victoria Swarovski "Let's Dance"-Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de