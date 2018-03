Seit sieben Monaten ist Birgit Schrowange (59) mit ihrem Freund Frank Spothelfer liiert. Das Paar führt bisher eine Wochenendbeziehung – er lebt in der Schweiz, sie hat ihre Basis in Köln, wo sie als Moderatorin arbeitet. Doch eine enge Bindung haben die zwei allemal. So eng, dass nun möglicherweise sogar schon eine Hochzeit ansteht? Das schließt die TV-Lady zumindest nicht aus.

"Frank und ich haben uns nicht gesucht, aber Gott sei Dank haben wir uns gefunden", erklärte Birgit jetzt in einem Interview mit Bunte. Der Unternehmer scheint für sie die ganz große Liebe zu sein, denn eine Heirat ist mit ihm in greifbare Nähe gerückt: "Ich würde nicht Nein sagen." Mit einer so festen Bindung wolle sie sich zwar noch Zeit lassen, jedoch wäre Frank offenbar der Richtige dafür. Schließlich hat sich das RTL-Gesicht zuvor nicht ewig binden wollen: "Ich habe drei Heiratsanträge bekommen und jedes Mal Nein gesagt."

Für die 59-Jährige habe es sich bisher einfach nie richtig angefühlt. Mit ihrem Frank ist der Weg zum Altar nun vorstellbar geworden. Immerhin haben die beiden auch einen gemeinsamen Traum: Für ein Jahr verschwinden und eine Weltreise machen. Ob sie das einfach in den Flitterwochen umsetzen?

Instagram / birgit.schrowange Birgit Schrowange

Alexander Koerner/ Getty Images Birgit Schrowange und Frank Spothelfer bei der Bambi-Verleihung

MG RTLD/Stephan Pick Birgit Schrowange, Moderatorin

