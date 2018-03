Jenny Frankhauser (25) ist im Hochzeitsfieber! Eigentlich ist die fröhliche Dschungelkönigin ja immer noch Single. In ihrer Insta-Story zeigte sie sich jetzt jedoch im Brautmodengeschäft – und hat sich dabei so sehr in die Kleider verliebt, dass sie am liebsten direkt selber heiraten würde: "Ich werde mir jetzt ein Brautkleid aussuchen und dann wird alles vorbereitet. Ihr seid alle eingeladen, nächsten Sonntag", scherzte sie in dem kleinen Clip.



