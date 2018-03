Da kann er nur drüber lachen. Bei seiner Suche nach der wahren Liebe setzte sich Daniel Völz (33) in der Kuppelshow Der Bachelor in einige Nesseln. Außenstehende erfanden deshalb recht schnell lustige und auch beleidigende Spitznamen für den Immobilienmakler. Die Bandbreite reichte von "Schleimelor" bis "Bettchelor" und wurde damit auch sehr persönlich. Einen Vorschlag findet der Reality-TV-Star aber besonders einfallsreich!

Im Promiflash-Interview verriet Daniel, welches Pseudonym ihn am meisten begeistert hat: "Mein Lieblingsspitzname war Captain Lovebear!" Dabei spielt diese Wortschöpfung auf den Großvater des 33-Jährigen an. Wolfgang Völz ist den meisten TV-Zuschauern nämlich vor allem als Stimme von "Käpt'n Blaubär" bekannt. So viel Ideenreichtum musste auch der "Verspottete" immerhin kurz positiv erwähnen: "Wenn man das in so einem Fall überhaupt darf, würde ich da einfach mal die Kreativität loben, aber das hält sich auch in Grenzen."

Aber auch über andere Spitznamen kann der gebürtige Berliner nach der Sendung gut lachen. Beispielsweise über den "Sexelor"-Titel, den er erhielt, weil er angeblich mit vielen der 24 Kandidatinnen schlief. Schließlich wüssten sowohl er als auch seine Auserwählte Kristina Yantsen, was wirklich passiert sei, gestand Daniel am Promiflash-Mikro.

