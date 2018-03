Das ist wortwörtlich ein "Happy" Birthday für Alessandra Meyer-Wölden! Die Schmuckdesignerin feiert heute ihren 35. Geburtstag. Eine Gelegenheit, um mit der Vergangenheit abzuschließen und ohne zurückzublicken, in ein neues Lebensjahr zu starten? Nicht für das Model! Ihr besonderes Jubelfest veranlasst die schöne Blondine zwar dazu, ihr bisheriges Leben Revue passieren zu lassen – doch die Influencerin ist mehr als dankbar für die wunderbaren Glücksmomente, die ihr bisher zuteilgeworden sind!

"Ich war nie glücklicher, ich fühle mich so unglaublich gesegnet, die Mutter der fünf wundervollsten Kinder der Welt zu sein und mein Leben mit der Liebe meines Lebens teilen zu können", schrieb das TV-Gesicht an seinem Ehrentag auf Instagram. Zu ihren sechs Lieblingsmenschen zählt Alessandra ihre drei Knirpse aus der Ehe mit Ex-Mann Oliver Pocher (40) genau wie ihren Schatz Martin und die zwei Sprösslinge, die sie mit ihm bekommen hat. Die Patchwork-Familie lebt aktuell glücklich in Miami – und zusammen mit ihren Lieblingen will die Beauty auch mindestens noch die nächsten 35 B-Days erleben!

Eine ruhige Zeit wird die Fünffach-Mami mit ihren Kids aber wohl noch nicht so bald haben – denn Alessandras Kinder sind erst zwischen zwölf Monate und acht Jahre alt. Ohne die entsprechende Disziplin würde im Hause Meyer-Wölden daher wenig klappen, wie die 35-Jährige Promiflash im Februar verraten hat: "Ich bin sehr organisiert und strukturiert, es gibt feste Uhrzeiten. Ansonsten ist Chaos und ich verliere die Kontrolle und das wäre doof."

Instagram / sandymeyerwoelden Alessandra Meyer-Wölden, Model und Schmuckdesignerin

