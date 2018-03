Ob sie jetzt über eine zweite Karriere nachdenkt? In den vergangenen Wochen stellten sich acht Prominente einer ganz besonderen Herausforderung: Bei "Das große Promibacken" mit Enie van de Meiklokjes (43) demonstrierten sie ihre Küchenkünste. Vor allem Sarah Lombardi (25), Anni Friesinger (41), Manuel Cortez (38) und Julius Brink (35) konnten mit ihren Tortenkreationen überzeugen. Sie backten sich ins große Finale des TV-Wettbewerbs. Doch wer konnte sich im Showdown den begehrten goldenen Muffin sichern?

In drei unterschiedlichen Disziplinen mussten sich die Finalisten beweisen: Der Weg zum Sieg führte über das Backen von Petit Fours, dem perfekten Flechten eines Hefezopfes sowie einer spektakulären Show-Torte. Für die frühere Eisschnellläuferin Anni eine zu große Herausforderung: Sie flog bereits nach der zweiten Challenge raus. In der finalen Aufgabe konnte vor allem Sarah mit ihrer Kreation begeistern: Auf ihrer Torte thronten zwei Löwen, die ihren kleinen Sohn und sie selbst symbolisierten. "Alessio ist ja mein kleiner Löwe und ich bin die Löwenmama. Ich musste in letzter Zeit ja auch ein bisschen kämpfen", erläuterte sie ihre Zuckerdeko und rang dabei mit den Tränen. Und diese persönliche Note hat sich ausgezahlt: Die Sängerin konnte mit ihrer Leckerei die Juroren Christian Hümbs und Betty Schliephake-Burchardt überzeugen und ging als strahlende Siegerin aus der Show hervor.

Sarah konnte ihr Glück kaum fassen: "Ich bin zum ersten Mal Erster", freute sie sich über den goldenen Muffin und spielte damit auf ihren zweiten Platz bei DSDS an. Ihre Siegerprämie spendete sie der Kinderherzklinik in Köln: "Dort wurde auch Alessio behandelt", erklärte die stolze Mama.

Instagram / christian_huembs Enie van de Meiklokjes, Christian Hümbs und Betty Schliephake-Burchardt beim "Das große Promibacken"

Anzeige

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi

Anzeige

Instagram / christian_huembs Enie van de Meiklokjes, Christian Hümbs und Betty Schliephake-Burchardt bei "Das große Promibacken"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de